Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

В Кыргызстане предлагается внести изменения в законодательство о недрах, залоге и отходах производства и потребления. Законопроект предусматривает запрет на передачу лицензий на пользование недрами в залог, внедрение электронных аукционов, изменение порядка добычи песчано-гравийной смеси и суглинков, а также регулирование переработки техногенных образований. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша при обсуждении поправок в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики сообщил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов.

По его словам, необходимость изменений связана с противоречиями в действующем законодательстве и проблемами, выявленными в ходе правоприменительной практики.

В частности, действующие нормы допускают передачу лицензий на недра в залог. Однако отсутствие четких процедур оформления и контроля создает правовую неопределенность. В результате лицензии могут оказываться у третьих лиц, которые не участвовали в конкурсных процедурах и не несут прямой ответственности перед государством за выполнение лицензионных обязательств.

По мнению инициаторов, запрет залоговых правоотношений позволит усилить государственный контроль над использованием природных ресурсов и снизить риск утраты управления стратегическими месторождениями.

Еще одно направление реформы касается переработки техногенных образований — хвостохранилищ, отвалов и вскрышных пород. В Кыргызстане насчитывается более 90 таких объектов, содержащих полезные компоненты, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот.

При этом действующее законодательство не определяет четкий правовой статус подобных образований, не предусматривает единого государственного реестра и специальных процедур лицензирования их переработки.

Законопроектом предлагается закрепить правовой статус техногенных образований, создать соответствующий реестр и ввести отдельную статью, регулирующую выдачу лицензий на их вторичную переработку. Такая деятельность также будет сопровождаться требованиями экологической экспертизы, рекультивации земель и финансового обеспечения ликвидации последствий работ.

Кроме того, предлагается пересмотреть сроки выполнения лицензионных условий.

Сейчас закон предусматривает двухлетний период, который, как отмечается в справке-обосновании, зачастую недостаточен для проведения экспертиз, подготовки проектной документации и поиска инвесторов. Это создает для компаний риск потери лицензии и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.

Отдельные изменения коснутся средств, предназначенных для рекультивации нарушенных земель. Предлагается установить единый порядок их аккумулирования и использования, который определит кабинет министров. Средства должны иметь строго целевое назначение и не могут использоваться на другие нужды.

Также планируется отказаться от исключительно бумажного формата аукционов на предоставление права пользования недрами и перейти к электронным торгам.

По мнению разработчиков, это позволит повысить прозрачность процедур, сократить административные расходы и обеспечить более широкий доступ участников, в том числе из регионов.

Еще одно предлагаемое изменение — отмена выдачи местными государственными администрациями свидетельств о регистрации прав на добычу песчано-гравийной смеси и суглинков. Вместо этого будет применяться лицензионный порядок.

По данным Минприроды, принятие законопроекта позволит устранить пробелы и противоречия в законодательстве, усилить государственный контроль за недропользованием, повысить прозрачность выдачи лицензий и снизить экологические риски.

Комитет одобрил законопроект во втором чтении.