В Кыргызстане уточнили порядок хранения и возврата телефонов и других цифровых устройств, изъятых в рамках расследования уголовных дел.

Согласно новой редакции статьи 87 УПК, цифровые носители информации после осмотра и проведения необходимых следственных действий должны возвращаться законным владельцам, если это не препятствует доказыванию по уголовному делу.

Таким образом, если следствие уже изучило необходимые данные и дальнейшее хранение устройства не требуется для установления обстоятельств преступления, закон предусматривает возможность его возврата.

При этом цифровые носители, которые продолжают храниться в материалах дела, должны находиться в опечатанном виде и в условиях, исключающих доступ посторонних лиц к содержащейся на них информации.

Отдельно предусмотрена ситуация, когда вернуть изъятое устройство владельцу невозможно.

В таком случае после проведения следственных действий владелец устройства или содержащихся на нем данных вправе обратиться с просьбой о копировании информации на другой цифровой носитель.

Копирование должно проводиться в присутствии владельца или его представителя и специалиста. При этом необходимо обеспечить сохранность данных и исключить их изменение или утрату.

Однако в предоставлении копии могут отказать, если это способно помешать расследованию уголовного дела.

Факт копирования информации и передачи носителя владельцу должен быть оформлен соответствующим протоколом.

Кроме того, изменения в статью 86 УПК предусматривают, что цифровые устройства и носители информации, не имеющие значения для уголовного дела, подлежат возвращению их законным владельцам.

Таким образом, обновленное законодательство разграничивает хранение цифровых доказательств и удержание самих устройств. При этом возврат телефона не является безусловным: он зависит от того, необходим ли аппарат для дальнейшего расследования.