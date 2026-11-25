Изъятый телефон должны вернуть владельцу. В Кыргызстане изменили закон
В Кыргызстане уточнили порядок хранения и возврата телефонов и других цифровых устройств, изъятых в рамках расследования уголовных дел.
Согласно новой редакции статьи 87 УПК, цифровые носители информации после осмотра и проведения необходимых следственных действий должны возвращаться законным владельцам, если это не препятствует доказыванию по уголовному делу.
Таким образом, если следствие уже изучило необходимые данные и дальнейшее хранение устройства не требуется для установления обстоятельств преступления, закон предусматривает возможность его возврата.
При этом цифровые носители, которые продолжают храниться в материалах дела, должны находиться в опечатанном виде и в условиях, исключающих доступ посторонних лиц к содержащейся на них информации.
Отдельно предусмотрена ситуация, когда вернуть изъятое устройство владельцу невозможно.
В таком случае после проведения следственных действий владелец устройства или содержащихся на нем данных вправе обратиться с просьбой о копировании информации на другой цифровой носитель.
Копирование должно проводиться в присутствии владельца или его представителя и специалиста. При этом необходимо обеспечить сохранность данных и исключить их изменение или утрату.
Однако в предоставлении копии могут отказать, если это способно помешать расследованию уголовного дела.
Факт копирования информации и передачи носителя владельцу должен быть оформлен соответствующим протоколом.
Кроме того, изменения в статью 86 УПК предусматривают, что цифровые устройства и носители информации, не имеющие значения для уголовного дела, подлежат возвращению их законным владельцам.
Таким образом, обновленное законодательство разграничивает хранение цифровых доказательств и удержание самих устройств. При этом возврат телефона не является безусловным: он зависит от того, необходим ли аппарат для дальнейшего расследования.