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В Бишкеке произошло ДТП с участием общественного транспорта

09:16, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В городе Бишкеке 27 октября 2026 года примерно в 20.40 было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Zhongtong, следовавшего по маршруту № 195, двигался по улице Абдрахманова в южном направлении и допустил столкновение с автомобилем марки Weltmeister, который совершал поворот направо на пересечении с улицей Ахунбаева.

После столкновения водитель автобуса не смог остановить транспортное средство, в результате чего автобус совершил наезд на установленную у дороги камеру видеонаблюдения, дорожный знак и бордюры, после чего выехал на тротуар и остановился.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее тоже были зафиксированы случаи ДТП с участием автобусов.

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