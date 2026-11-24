На выделенных полосах для общественного транспорта в Бишкеке установят камеры, которые будут фиксировать нарушения. Об этом журналистам рассказал вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, уже на этой неделе камеры появятся на улице Абдрахманова и проспекте Чуй. На следующей неделе их установят еще на одной-двух автобусных полосах.

Алиев объяснил, что выделенные полосы нужны для того, чтобы автобусы не стояли в общих пробках.

«Машина — это комфорт, в ней можно постоять в пробке. Но в один автобус вмещается 60–70 человек, а в машину — максимум три-четыре. Поэтому мы отдаем приоритет общественному транспорту», — озвучил вице-мэр.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта есть на нескольких улицах и проспектах. Частным автомобилям запрещено заезжать на них в будние дни с 8.00 до 20.00. Ночью, с 20.00 до 8.00, в субботу и воскресенье проезд по спецполосам полностью разрешен для личного транспорта.