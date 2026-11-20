За проезд зайцем в автобусах Бишкека за 10 месяцев 2026 года составили 785 административных протоколов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, департамент транспорта регулярно проводит рейды.

Всего с начала года взыскали штрафов на общую сумму 471 тысяча сомов.

В проекте «Тулпар» добавили, что у них действует служба контроля со штатом 20 человек. Сотрудники выявляют безбилетников и проводят разъяснительную работу как отдельно, так и совместно с департаментом транспорта и МП «Бишкекский городской транспорт».

Отметим, зайцев в общественном транспорте столицы стало больше после перехода на безналичную оплату.

Согласно Кодексу о правонарушениях, неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте, а равно нарушение правил пользования городским общественным транспортом влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).