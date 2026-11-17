Президент Садыр Жапаров утвердил Концепцию рационального использования земель и пространственного развития Кыргызстана до 2050 года. Указ подписал глава государства.

Документ направлен на формирование устойчивой модели развития территорий страны, рациональное использование земельных и водных ресурсов, сохранение сельскохозяйственного потенциала, а также укрепление продовольственной, водной и инфраструктурной безопасности.

Согласно указу, кабинет министров должен в течение трех месяцев разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции на первом этапе, рассчитанном на 2027–2030 годы.

В документе необходимо определить ответственные государственные органы, сроки выполнения мероприятий, источники финансирования, а также исходные и целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность реализации концепции.

Кабинету министров также поручено обеспечить межведомственную координацию и постоянный мониторинг выполнения предусмотренных мероприятий.

Финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, предусмотренных на соответствующие годы, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Контроль за исполнением указа возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.