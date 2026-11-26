Проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность нежилого помещения Национальной школы-лицея инновационных технологий имени профессора А.Молдокулова с прилегающим земельным участком площадью 2,8 гектара» внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.

По данным мэрии, сегодня финансирование расходов, связанных с содержанием и обеспечением функционирования помещения, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

«Указанный объект и прилегающий земельный участок имеют важное значение для обеспечения деятельности образовательного учреждения, создания необходимых условий для организации учебного процесса, а также дальнейшего развития материально-технической базы школы-лицея.

Передача недвижимого имущества в государственную собственность позволит привести его правовой статус в соответствие с фактическим порядком финансирования расходов, упорядочить вопросы имущественного учета, обеспечить надлежащую сохранность и целевое использование объекта», — говорится в справке-обосновании.

В финансовом заключении отмечается, что принятие проекта постановления не повлечет дополнительных финансовых затрат из местного бюджета, однако приведет к уменьшению активов города.