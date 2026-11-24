В Кыргызстане предлагают расширить перечень гражданских дел, по которым граждане могут получить юридическую помощь за счет государства. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О гарантированной государством юридической помощи». В частности, предлагается предоставлять квалифицированную юридическую помощь гражданам по земельным спорам и делам, связанным с защитой прав на недвижимое имущество.

Как отмечается в справке-обосновании, сегодня земельные и имущественные споры не выделены в законодательстве в качестве самостоятельной категории дел, по которым предоставляется государственная юридическая помощь. Из-за этого граждане не всегда могут рассчитывать на бесплатного адвоката, даже если их доход соответствует установленным требованиям.

Согласно законопроекту, помощь по таким делам смогут получать истцы и ответчики, чей доход не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы. При этом учитывается доход за 12 месяцев, предшествующих обращению.

Для родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья предлагается установить дополнительную гарантию. Они смогут получать юридическую помощь по земельным и имущественным спорам независимо от уровня дохода.

Разработчики подчеркивают, что речь не идет о предоставлении бесплатного адвоката всем участникам подобных споров без исключения. Право на помощь будет определяться с учетом установленных законом условий.

На реализацию инициативы потребуются дополнительные бюджетные средства.

По данным, приведенным в справке-обосновании, за девять месяцев 2026 года государственная юридическая помощь была предоставлена по 16 тысячам 916 делам, из которых 2 тысячи 764 — гражданские.

По прогнозам разработчиков, по итогам 2026 года количество гражданских дел составит около 3 тысяч 685.

Ожидается, что расширение перечня категорий увеличит число обращений примерно на 20 процентов, или на 737 дел в 2027 году.

Расчетная стоимость юридической помощи по одному гражданскому делу составляет 42 тысячи сомов. В эту сумму включены подготовка искового заявления и участие адвоката в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Таким образом, дополнительные расходы республиканского бюджета в 2027 году предварительно оцениваются в 30 миллионов 954 тысячи сомов.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение норм об оказании юридической помощи по делам о правонарушениях. Соответствующие положения предлагается исключить из статьи, регулирующей уголовное судопроизводство, поскольку помощь по таким делам уже предусмотрена отдельной статьей закона.

По мнению разработчиков, изменения позволят повысить доступность судебной защиты по земельным и имущественным вопросам, особенно для граждан с невысокими доходами.