USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

В Бишкеке крановщика хотят лишить удостоверения. Неправильно использовал технику

19:43, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля провел проверку по обращению о небезопасной эксплуатации строительного крана. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, проверка прошла на стройке 19-этажного жилого дома на улице Юдахина, 64. На момент проверки на 16-м этаже велись работы по устройству межэтажного перекрытия.

Установлено, что кран, предназначенный для перемещения строительных материалов, использовался не по назначению. Также выявлен факт подъема рабочего на кран, что является грубым нарушением строительных норм и требований безопасности.

По итогам проверки на ОсОО «Кент Строй» наложен штраф в 200 тысяч сомов. Компании выдано обязательное предписание об устранении нарушений.

У прораба получена письменная объяснительная, ему вынесены предупреждения. Специалист технического надзора оштрафован на 17 тысяч сомов.

Кроме того, в уполномоченный орган направляется письмо для рассмотрения вопроса о лишении машиниста крана удостоверения.

Материалы по теме

В Кочкорском районе почти достроили автовокзал за 395 миллионов сомов

Садыр Жапаров разъяснил ситуацию по обманутым дольщикам «Дөөлөт курулуш»

Садыр Жапаров: Еще пять-шесть лет, и жилищный вопрос в стране будет решен

Выкуп земли: 15 стройкомпаний в Бишкеке выплатили 327 миллионов сомов

Роботы будут оперировать кыргызстанцев. Джумабеков рассказал о новой больнице

Угроза безопасности. В Бишкеке стройфирме дали три дня на устранение неполадок

При строительстве спортзала в Баткенской области выявили нарушения

Почти миллион квадратов: как частное строительство в Кыргызстане ожило к осени

В Манасе остановили стройку дома из-за отсутствия разрешительных документов

Минстрой: За два года в Кыргызстане не допускалось незаконное строительство

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

МВД КР: Мошенники предлагают бесплатно подключить к спутниковому интернету

 

В Бишкеке крановщика хотят лишить удостоверения. Неправильно использовал технику

 

Убийцу владельца обменника в Оше приговорили к пожизненному сроку

 

Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, изнасиловавшему девочку в Таласе

 

Управляющего центром отдыха «Гавайи» подозревают в изнасиловании девушки

 

За забор из пескоблока — в ИВС. В Кара-Суу задержали мужчину

 

Общество

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

 

Ученые нашли возможный способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

 

Вечерний дайджест: основные события 27 октября в Кыргызстане

 

В Дубае откроют самую длинную пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами возможны дожди

 

Более 50 тысяч человек посетили сельхозвыставку «АгроТехЭкспо» в Бишкеке

 

Атака на Иран

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Власть

Импортные яблоки под запретом. Минсельхоз обещает сдержать цены

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

В Бишкеке за пять дней снесли 77 незаконных построек

 

Гинекологический центр Бишкека нарушил правила утилизации отходов

 

Депутат заявила о риске остановки ТЭЦ из-за изношенного оборудования

 

В Сербии телеканал принес извинения зрителям за подачу односторонней информации

 

Ситуация вокруг Украины

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18