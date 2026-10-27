В Бишкеке крановщика хотят лишить удостоверения. Неправильно использовал технику

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля провел проверку по обращению о небезопасной эксплуатации строительного крана. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, проверка прошла на стройке 19-этажного жилого дома на улице Юдахина, 64. На момент проверки на 16-м этаже велись работы по устройству межэтажного перекрытия.

Установлено, что кран, предназначенный для перемещения строительных материалов, использовался не по назначению. Также выявлен факт подъема рабочего на кран, что является грубым нарушением строительных норм и требований безопасности.

По итогам проверки на ОсОО «Кент Строй» наложен штраф в 200 тысяч сомов. Компании выдано обязательное предписание об устранении нарушений.

У прораба получена письменная объяснительная, ему вынесены предупреждения. Специалист технического надзора оштрафован на 17 тысяч сомов.

Кроме того, в уполномоченный орган направляется письмо для рассмотрения вопроса о лишении машиниста крана удостоверения.