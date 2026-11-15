Адилет Женишбеков создал первую строительную франшизу в Кыргызстане

Синдром больного дома: чем может быть опасно жилье?

Инженер-архитектор Адилет Женишбеков представил франшизу энергоэффективного строительства 7A ARCHITECTONICA («Архитектоника»). Презентация прошла 13 ноября на Форуме франшиз в бишкекском Технопарке.

По словам автора, это первая франшиза в сфере строительства в Кыргызстане. Ее цель — чтобы в разных регионах страны строили теплые и здоровые дома, а не «больные».

«Больным» архитектор называет дом, в котором сыро и душно, в углах и под потолком появляется плесень, а на окнах и стенах собирается конденсат. Зимой в таком доме холодно, даже когда отопление работает на полную мощность.

Сам термин придумали не архитекторы. В 1980-х годах Всемирная организация здравоохранения описала так называемый синдром больного здания: люди в определенном помещении жалуются на головную боль, усталость, раздражение глаз, носа и горла. Среди главных причин называют плохое качество воздуха и недостаточную вентиляцию.

Как отмечает Адилет Женишбеков, большинство таких проблем закладывается ошибками при проектировании и строительстве. Если стены, пол или крыша утеплены с разрывами, появляются так называемые мостики холода. Поверхность в этих местах остывает, на ней оседает влага, а затем появляется плесень.

По мнению архитектора, исправлять ошибки после постройки дорого и не всегда возможно, поэтому о «здоровье» дома нужно думать еще на этапе чертежа.

Франшиза предлагает архитекторам, строителям и предпринимателям готовую систему вместо работы с нуля. Она объединяет анализ участка, проектирование и инженерные решения, смету и график работ, а также контроль подрядчиков и качества строительства.

В основе франшизы — жилой дом площадью 150 квадратных метров в Нарыне, построенный компанией Адилета Женишбекова «Арт Модерн».

По данным автора проекта, в доме нет котельной: тепло он получает из грунта, где температура круглый год держится около 12 градусов. Зимой в доме около +24 градусов, а за четыре зимних месяца свет и тепло обошлись владельцам примерно в 10 тысяч 800 сомов.

Видео об этом доме собрало в социальных сетях десятки тысяч реакций. В комментариях пользователи чаще всего спрашивают, можно ли построить такой же дом у себя.

Тема теплопотерь связана и с качеством воздуха. По данным исследования Всемирного банка (2023), в отдельные зимние месяцы отопление частных домов дает почти 40 процентов загрязнения воздуха Бишкека мелкодисперсными частицами PM2.5.

Адилет Женишбеков — инженер-архитектор, более 12 лет работает в архитектуре и строительстве, реализовал более 130 проектов. Основатель компаний «Арт Модерн» и «Негиз», а также обучающей программы «Строительный Бизнес», которую прошли более 150 предпринимателей и специалистов.

Член Совета директоров Кыргызской ассоциации франчайзинга (КАФ).

Председатель экзаменационной комиссии КГТУ имени И. Раззакова (КИСИ имени Н. Исанова) по приказу МОН КР № 253 от 25 октября 2024 года и экзаменационной комиссии ИИП по профилю «Строительство» по приказу № 258 от 24 мая 2024 года.