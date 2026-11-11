В ЖК призвали приостановить строительство жилого комплекса на улице Герцена, 5

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара Акимбаева попросила на заседании Генеральную прокуратуру и Министерство строительства проверить законность возведения жилого комплекса на улице Герцена, 5 в Бишкеке.

По ее словам, проект предусматривает строительство трех домов высотой до 20 этажей, хотя, согласно Генплану, на этом участке разрешена застройка не выше восьми этажей.

Депутат сообщила, что к ней обратились жители улиц Герцена, Гоголя и Суюмбаева, обеспокоенные планами строительства.

Акимбаева напомнила, что в августе управление по градостроительству и архитектуре сообщало о том, что градостроительное заключение по этому объекту не согласовывалось. Несмотря на это, Минстрой включил его в реестр строящихся объектов.

«На каком основании было выдано разрешение и все ли законно?» — поинтересовалась депутат.

Она также обратила внимание на возможную дополнительную нагрузку на старые инженерные сети. По ее словам, строительство такого жилого комплекса может привести к перебоям с водоснабжением и отоплением, а также ухудшить освещение в районе.

Еще один вопрос касается участка, на котором ранее располагался детский сад. Как отметила Акимбаева, государственные органы дважды оспаривали в суде законность его приватизации, однако впоследствии отзывали свои иски. При этом застройщик обязался построить новый детский сад.

Депутат призвала проверить, выполняет ли компания это обязательство, учитывая нехватку дошкольных учреждений в районе.

По словам Акимбаевой, несмотря на вопросы к разрешительной документации, застройщик уже проводит рекламную кампанию по продаже квартир. По этому факту начато досудебное производство, однако результатов пока нет.

В связи с этим депутат обратилась к Генеральной прокуратуре и Минстрою с просьбой провести всестороннюю проверку законности строительства и до ее завершения приостановить работы на объекте.