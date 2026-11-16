Депутат: В Бишкеке имеются 22 многоэтажки, построенные без разрешения

В Бишкеке на 1 июня 2026 года насчитывалось 22 многоэтажных жилых дома, построенных без соответствующих разрешений. Об этом сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сообщил депутат Улукбек Ормонов со ссылкой на данные Министерства строительства.

По его словам, информация содержится в отчете Минстроя об исполнении постановления ЖК, подготовленном в июне этого года.

Депутат обратил внимание на то, что количество таких объектов постепенно сокращается: в начале 2024-го их было 38, в 2025 году — 31, а к 1 июня 2026-го — 22.

«Как многоэтажный дом может быть построен без разрешения? Это не частный дом, который можно не заметить. Значит, Минстрой и мэрия закрывали глаза, а когда люди заселились, начали искать, как узаконить. За это должны отвечать руководители, которые в то время работали», — заявил Улукбек Ормонов.

Он также поднял вопрос о парковках при многоэтажных домах. По словам нардепа, застройщики обязаны предусматривать парковочные места, однако после сдачи зданий некоторые парковки закрывают и используют в коммерческих целях.

Заместитель министра строительства Бакай Турдугулов пояснил, что у указанных объектов имелись документы, однако часть из них не была внесена в соответствующий реестр. По этой причине здания отнесли к незаконным.

Он добавил, что за последний год министерство самостоятельно завершило оформление документов по 52 объектам.