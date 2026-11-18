В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями Турецкой Республики. В ходе встречи обсуждался вопрос строительства на территории Ошской области современной лаборатории in vitro по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития садоводства, производства качественного и безвирусного посадочного материала, а также применения современных биотехнологий в выращивании саженцев.

По итогам переговоров достигнута договоренность об организации с 2027 года производства качественных безвирусных саженцев плодово-ягодных культур на основе технологии in vitro.

Реализация данного проекта позволит увеличить объемы производства плодово-ягодных саженцев в стране, улучшить обеспечение сельхозпроизводителей качественным посадочным материалом и будет способствовать дальнейшему развитию садоводческой отрасли.