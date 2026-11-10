В лесном хозяйстве «Орток» высадят саженцы на 100 гектарах

В лесном хозяйстве «Орток», расположенном в Сузакском районе Джалал-Абадской области, ведутся работы по расширению и восстановлению лесных массивов. В частности, в 2027 году на участке Ой-Тал лесхоза планируется высадить саженцы на площади 100 гектаров, сообщает Минводсельпром.

В настоящее время на обозначенном участке активно ведется подготовка к посадочным работам, включая предварительную обработку почвы и выкапывание посадочных ям. Согласно предварительно утвержденному графику, работы по подготовке ям планируется полностью завершить в течение 10 дней.

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Стоит отметить, что в Кыргызстане ежегодно работы по лесоразведению и восстановлению лесов проводятся на площади более 2 тысяч гектаров. В рамках этих мероприятий высаживается около 1 миллиона саженцев и высевается порядка 3 тысяч килограммов лесных семян.

На сегодня общая площадь лесов в республике составляет 1 миллион 273 тысячи гектаров, что занимает 6,4 процента территории страны.

Увеличение площади лесов, посадка новых саженцев и восстановление лесных экосистем играют важную роль в улучшении экологической обстановки республики, сохранении биологического разнообразия и борьбе с изменением климата.