Шесть тысяч саженцев за два часа. Бишкекчан зовут на массовую посадку

В Бишкеке 14 ноября вдоль улицы Манаса планируют высадить шесть тысяч саженцев. Мэрия приглашает горожан и гостей столицы присоединиться к акции.

По данным муниципалитета, для посадки подготовят деревья высотой от трех до шести метров. В мэрии отмечают, что такое количество саженцев в рамках одной акции в столице планируют высадить впервые.

Мероприятие пройдет с 9.00 до 11.00. Сбор участников — в 9.00 у здания мэрии Бишкека.

Саженцы предоставит муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой». Его специалисты уже готовят посадочные лунки. Для участников организуют горячий чай.

Желающих просят заранее подтвердить участие по телефону 0555213155. Контактное лицо — заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Шухрат Төлөнбаев.