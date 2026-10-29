Железную дорогу от Балыкчи до Чолпон-Аты проложат со стороны гор

Железную дорогу Балыкчи — Чолпон-Ата планируют проложить вдали от побережья Иссык-Куля, преимущественно со стороны гор. Предполагаемый маршрут пройдет через район села Сары-Камыш и выше международного аэропорта «Иссык-Куль» в Тамчи. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» Рыскулбек Жумабаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, специалисты практически завершили определение предполагаемой будущей железной дороги. При выборе маршрута учитывается расположение населенных пунктов, туристических объектов, инвестиционных площадок и природоохранных территорий.

«Мы не будем прокладывать дорогу со стороны озера, где находится пляжная и особо охраняемая зона. От Балыкчи пойдем выше села Сары-Камыш, преимущественно со стороны гор. Также планируем пройти выше аэропорта Тамчи», — пояснил Рыскулбек Жумабаев.

Он отметил, что при проектировании стараются предусмотреть пассажирские остановки в верхней части населенных пунктов, через которые пройдет железнодорожная линия.

Маршрут также должен учитывать развитие новых инвестиционных проектов на северном побережье Иссык-Куля, включая строящийся город Асман и территорию международного аэропорта.

По словам Рыскулбека Жумабаева, представители «Кыргыз темир жолу» уже провели обсуждения с местными властями, инвесторами и другими заинтересованными сторонами. Последняя такая встреча состоялась в районе аэропорта Тамчи.

Следующим этапом станет решение земельных вопросов. «Начнем с выделения земельных участков на территории Балыкчи. Как только этот вопрос будет решен, намерены приступить к строительству», — рассказал он.

При этом подготовительные работы уже ведутся. Подрядная организация разворачивает строительную базу и завозит необходимые материалы.

Представитель «Кыргыз темир жолу» не исключил, что отдельные подготовительные мероприятия продолжатся и в зимний период, поскольку климат на побережье Иссык-Куля позволяет выполнять некоторые виды работ.

Строительство железной дороги Балыкчи — Чолпон-Ата рассматривается как первый этап развития железнодорожного сообщения вдоль Иссык-Куля.

Точные сроки завершения проекта и стоимость строительства в ходе интервью не назывались. Окончательное прохождение трассы будет определено после завершения земельных и проектных процедур.