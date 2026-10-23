Более 121 тысячи пассажиров перевез поезд Бишкек — Балыкчи за летний сезон

За туристический сезон 2026 года по железнодорожному маршруту Бишкек-2 — Балыкчи перевезли 121 тысячу 438 пассажиров, включая иностранных туристов. Об этом сообщили в пресс-службе «Кыргыз темир жолу».

Пассажирские перевозки осуществлялись с мая по сентябрь. В этом году движение поездов продлили до сентября в связи с увеличением продолжительности летних каникул школьников до 15 сентября.

Продление сезона позволило обеспечить транспортную доступность Иссык-Куля для жителей Кыргызстана и иностранных туристов, а также удовлетворить спрос на поездки в период летнего отдыха.

Для повышения комфорта пассажиров в обычных вагонах ввели продажу билетов с указанием конкретных мест. Это позволило путешественникам заранее выбирать и занимать свои места.

Кроме того, вагоны оборудовали кондиционерами, Wi-Fi и телевизорами. В поездах также были доступны услуги буфета.

Отмечается, что маршрутом активно пользовались туристические компании, которые бронировали места для организованных групп, в том числе иностранных граждан.

Железнодорожное сообщение Бишкек — Балыкчи остается одним из способов добраться до Иссык-Куля в летний туристический сезон.