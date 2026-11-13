Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с итогами социально-экономического развития Иссык-Кульского района и Балыкчи за 2021-2026 годы. Ему представили информацию о реализованных проектах, развитии промышленности и инфраструктуры, а также о планах на будущее.

За последние пять лет финансирование Иссык-Кульского района из республиканского бюджета увеличилось более чем в 12 раз. Если в 2021 году оно составляло 142,5 миллиона сомов, то за 10 месяцев 2026-го достигло 1,8 миллиарда. Местный бюджет вырос почти в четыре раза — с 226,9 миллиона до 890,4 миллиона сомов.

За этот период в районе открыли 63 новых предприятия и создали 2 тысячи 154 рабочих места. Объем промышленного производства за 10 месяцев этого года составил 826,2 миллиона сомов — в шесть раз больше, чем в 2021-м. По итогам года ожидается рост показателя до 1,2 миллиарда сомов.

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В районе также построили и ввели в эксплуатацию шесть школ, девять детских садов, четыре группы семейных врачей, девять фельдшерско-акушерских пунктов и семь спортивных залов. Кроме того, оборудовали 13 площадок для мини-футбола и реализовали семь проектов по обеспечению населения питьевой водой.

Значительные работы проведены и в дорожной сфере: заасфальтировано 220 километров дорог, обустроены 97 километров тротуаров, 26 километров курортных дорог и три прибрежные зоны. Для нужд района приобрели 106 единиц специальной техники.

Среди продолжающихся проектов — строительство очистных сооружений в Чолпон-Ате, селах Бактуу-Долоноту, Бостери и Кара-Ой, а также двух больниц на 100 мест в Чолпон-Ате и селе Ананьево.

В числе перспективных инициатив — развитие зимнего туризма, строительство горнолыжной базы в Чолпон-Ате с инвестициями 2,6 миллиарда сомов и аквапарка в районе Кес-Сенир.

Отдельно главе государства представили информацию о проектах, реализуемых в Балыкчи в 2025-2026 годах.

На развитие городской инфраструктуры предусмотрено 2,2 миллиарда сомов. Всего запланировано 65 проектов за счет республиканского бюджета, Фонда развития Иссык-Кульской области и местного бюджета.

В 2026 году в городе завершили строительство муниципального рыбного рынка стоимостью 140 миллионов сомов. Он включает 130 торговых точек, парковку и соответствует санитарным требованиям.

На 90 процентов завершено строительство парка «Жети дубан ордосу», посвященного историческим и культурным достопримечательностям семи областей Кыргызстана. В парке предусмотрены тематические объекты, символизирующие регионы страны: башня Бурана, озеро Иссык-Куль, караван-сарай «Таш-Рабат», мавзолей Манаса, ореховое дерево, Сулайман-Тоо и цветок Айгуль. Стоимость проекта составляет 149,5 миллиона сомов.

Также в Балыкчи строят новый муниципальный рынок стоимостью 538 миллионов сомов. После завершения работ здесь будут более 350 торговых мест и 200 парковочных мест.

На развитие медицинской инфраструктуры города направили 270 миллионов сомов. Проведены строительные работы, медучреждения получили новое оборудование. После ввода в эксплуатацию катетеризационной лаборатории 235 гражданам установили сердечные стенты.

В сфере образования открыли два новых детских сада. Кроме того, из местного бюджета выделено 73 миллиона сомов на ремонтные работы.

Реализация перечисленных проектов направлена на развитие городской инфраструктуры и повышение качества медицинских, образовательных и других услуг для жителей Балыкчи.