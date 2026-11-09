В Стамбуле от ножевого ранения погибла кыргызстанка. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КР.

Уточняется, что в районе Аксарай между двумя соотечественницами произошел конфликт, в ходе которого одна ударила другую ножом. Н. А., 1991 года рождения, получила смертельное ранение, другая гражданка КР задержана.

Полиция проводит расследование.

Консульские работники выясняют обстоятельства случившегося и поддерживают связь с правоохранительными органами Турции и родственниками обеих гражданок.

Тело погибшей отправлено на родину.