В Стамбуле от ножевого ранения погибла кыргызстанка
В Стамбуле от ножевого ранения погибла кыргызстанка. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КР.
Уточняется, что в районе Аксарай между двумя соотечественницами произошел конфликт, в ходе которого одна ударила другую ножом. Н. А., 1991 года рождения, получила смертельное ранение, другая гражданка КР задержана.
Полиция проводит расследование.
Консульские работники выясняют обстоятельства случившегося и поддерживают связь с правоохранительными органами Турции и родственниками обеих гражданок.
Тело погибшей отправлено на родину.