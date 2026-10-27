Убийцу владельца обменника в Оше приговорили к пожизненному сроку

В Оше мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство владельца пункта обмена валют.

Приговор вынесли 28 сентября, сообщили 24.kg в пресс-службе Ошского областного суда.

Суд назначил осужденному пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, нападение произошло вечером 24 мая на улице Амира-Тимура в Оше. По данным милиции, мужчина в кепке и медицинской маске ворвался в обменный пункт и нанес владельцу несколько ножевых ранений, после чего забрал деньги и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако он скончался во время операции.

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Подозреваемого задержали. По данным правоохранительных органов, во время нападения еще один мужчина попытался остановить нападавшего и был ранен в руку.