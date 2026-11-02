В Кызыл-Кие мужчину подозревают в убийстве жены. У нее было трое детей

В Кызыл-Кие мужчину подозревают в убийстве своей супруги. По данным УВД Баткенской области, женщина скончалась после того, как муж избил и задушил ее.

Как сообщили в милиции, 31 октября около 11.20 в Кызыл-Кийское городское управление внутренних дел поступило сообщение о том, что в больницу доставили тело жительницы села Караван, 2002 года рождения.

В ходе первоначальной проверки установили, что к ее смерти причастен супруг, 1995 года рождения. По версии следствия, между супругами произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина избил жену и задушил ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» Уголовного кодекса Кыргызстана. Подозреваемого допросили с участием адвоката и водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в социальных сетях появилась публикация о гибели женщины. Ее одноклассница сообщила, что муж жестоко избил погибшую, зарубил топором, а затем выбросил в озеро. По ее словам, у женщины осталось трое детей. Автор обращения призвала провести объективное расследование и привлечь виновного к ответственности, а также попросила президента Садыра Жапарова взять дело под личный контроль.

В УВД опровергли информацию об убийстве женщины топором. В ведомстве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

По данным милиции, супруги поженились в 2020 году. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.