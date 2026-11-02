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24.kg

В Бишкеке нашли тело пропавшего 28-летнего Ханэла Жоробаева

19:52, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Бишкеке обнаружили тело 28-летнего Ханэла Жоробаева, который пропал 9 октября. Его нашли у подножия горы в районе дачного участка «Панорама» села Кок-Жар. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

По данным милиции, сообщение об обнаружении тела поступило 2 ноября примерно в 10:27. На место выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что тело обнаружили спасатели МЧС.

При осмотре места происшествия милиционеры установили, что мужчина, предположительно, упал с высоты около 300 метров. Об этом свидетельствовали примятая трава и следы на склоне горы. По предварительным данным, тело находилось на этом месте более 10 дней.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, тело направили в морг.

В милиции сообщили, что погибший ранее числился без вести пропавшим. 9 октября он вышел из дома на улице Салкын в Октябрьском районе Бишкека и не вернулся. Заявление об исчезновении поступило от гражданина М.Б. и было зарегистрировано 10 октября. После этого милиция завела разыскное дело и организовала поисковые мероприятия.

Мать Ханэла поделилась своей версией произошедшего. Она предполагает, что сын мог отправиться на встречу с девушкой в районе Ботанического сада. По ее мнению, девушка могла испугаться из-за особенностей походки молодого человека и позвать на помощь брата. Женщина допускает, что тот мог избить ее сына, в результате чего он скончался.

Во время поисков близкие указывали, что у молодого человека было нервное заболевание. При этом он свободно говорил на трех языках и регулярно совершал пятикратный намаз. Родственники также надеялись, что он мог отправиться в даават.

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