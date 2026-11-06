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24.kg

Упала с 15-го этажа. Состояние пострадавшей улучшилось

10:43, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Состояние упавшей с 15-го этажа девушки улучшилось, она пришла в сознание. Об этом 24.kg сообщили в больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, пациентку перевели из реанимации в отделение. Она разговаривает, рядом с ней находятся родные. 

«Состояние пациентки стабилизировалось, сейчас относительно удовлетворительное. У нее несколько переломов нижних конечностей, идет подготовка к операции. Минимум ей потребуется два хирургических вмешательства», — отметили в стационаре.

Напомним, инцидент произошел утром 1 ноября. По данным пресс-службы УВД Ленинского района, 18-летняя девушка спрыгнула с 15-го этажа и выжила.

С сочетанной тяжелой травмой ее госпитализировали в отделение реанимации.

На вопрос, точно ли это был 15-й этаж, в больнице отметили, что врачи не уточняли этаж.

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