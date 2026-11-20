Представители Арабского фонда экономического развития Кувейта прибыли в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом. В ходе него стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, реализуемые проекты и дальнейшие планы. Об этом сообщили в фонде.

Одним из основных направлений рабочего визита стал проект строительства семиэтажной больницы в Нарыне.

Это медицинское учреждение, строительство которого поддерживает Кувейтский фонд, в будущем будет призвано обеспечить жителей Нарынской области качественными медицинскими услугами. Представители фонда выразили уверенность, что больница станет важным социальным объектом для населения региона.

В ходе беседы представители фонда отметили, что сотрудничество между КР и Кувейтом имеет многолетнюю историю. По их словам, фонд принимает участие в реализации ряда проектов в нашей республике, в том числе в сфере водоснабжения и других социально значимых отраслях.

Также представители выразили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства между двумя странами. Сотрудничество не ограничится Нарынской областью, а будет продолжено и в других регионах Кыргызстана, где также планируется рассмотреть возможности реализации новых проектов.