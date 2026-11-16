Сезон ОРВИ. В больницах Бишкека растет обращаемость, увеличили число врачей

В Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) в минувшие выходные увеличилась обращаемость пациентов. Об этом 24.kg сообщил главврач Гулжигит Аалиев.

По его словам, за сутки обратилось 411 больных, из них госпитализировали 96.

В частности с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 205 больных, из них госпитализировали 62.

Таким образом, с ОРВИ в отделениях РКИБ на лечении 306 пациентов — это больше половины мест в стационаре. Но пик заболеваемости прогнозируют на конец ноября.

В реанимации находится семь больных, из них с ОРВИ трое детей.

«Кроме того, поступают больные с энтеровирусами, скарлатиной, корью, коклюшем, ботулизмом, менингитами. Никому не отказываем, всех принимаем — подготовили резервные койки в палатах и коридорах на случай необходимости. Главное — своевременно оказать медицинскую помощь. С лекарствами проблем нет. Врачами помогают поликлиники — приходят по два человека. Всего на приеме больных дежурит шесть-семь врачей», — сказал Гулжигит Аалиев.

Всего в РКИБ сейчас 529 больных, некоторых временно размещают в коридорах. Но их переводят в палату после выписки выздоровевших.

Главврач Городской детской больницы скорой медицинской помощи Акылбек Маманов отметил, что сейчас ситуация в стационаре стабильная.

«В преддверии сезона ОРВИ и гриппа места подготовили, увеличили число врачей — приняли на работу новых докторов, приходят на помощь дежурные из поликлиник и клинические ординаторы. В этом году к нам трудоустроились 12 педиатров, но вакансии все равно есть. Тем не менее прием пациентов ведем оперативно — если в прошлые годы работали шесть-семь врачей, то в этом году на дежурство выходят 12-13 докторов, и это только педиатров», — сказал он 24.kg.

Маманов добавил, что население столицы растет, есть и внутренняя миграция, поэтому обращаемость в больнице растет, и могут быть очереди.

Отметим, в последние несколько недель в республике растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. По прогнозу медиков, в этом сезоне регистрируют грипп А (H3N2, H1N1), грипп В и COVID-19. Циркулируют риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа I–IV и аденовирус.

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппа ожидают в конце ноября. В Бишкеке прогнозируют более 16 тысяч больных, в Ошской области — 6,9 тысячи, Чуйской — 6,2 тысячи.

Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики, не посещать места массового скопления во время подъема заболеваемости ОРВИ, мыть руки, не выходить в общество в случае болезни, чтобы не заражать других, и не заниматься самолечением.