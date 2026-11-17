В Бишкеке женщина скончалась после падения с высотки. Милиция начала проверку
УВД Свердловского района Бишкека проводит проверку по факту гибели женщины. Как сообщили в милиции, 17 ноября она упала с одной из высоток по улице Ибраимова.
Женщина скончалась до приезда скорой помощи. По словам родственников, она страдала психическим расстройством.
«Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района, начата доследственная проверка. В рамках проверки назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщили в УВД.
Милиция не уточняет, упала ли женщина с крыши высотного здания или с одного из этажей.