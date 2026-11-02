Упала с 15-го этажа. Медики рассказали о состоянии пострадавшей

Упавшая с 15-го этажа девушка в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. Об этом 24.kg сообщили в больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, пациентка без сознания.

«Из травматического шока не вышла, проводим реанимационные мероприятия. По улучшению состояния потребуются операции. У нее переломы нижних конечностей с обеих сторон, перелом костей таза и кровоизлияние в мозг. Сочетанная тяжелая травма», — отметили в стационаре.

Напомним, инцидент произошел утром 1 ноября. По данным пресс-службы УВД Ленинского района, 18-летняя девушка спрыгнула с 15-го этажа и выжила. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.