Угрожали выложить видео в интернет. В Ошской области задержали двоих граждан

В Ошской области двое подозреваемых угрожали жителю Араванского района опубликовать его видео в интернете, забрали мобильное устройство и вымогали деньги. Их задержали, когда они получали часть требуемой суммы.

По данным милиции, задержанным 2003 и 2007 годов рождения. Их водворили в изолятор временного содержания.

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Сообщается, что уголовное дело возбудили по статье «Вымогательство» УК КР. У подозреваемых изъяли телефон потерпевшего и предмет, предположительно являющийся газопневматическим пистолетом. По данным милиции, им угрожали потерпевшему.