Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении факта вымогательства 100 тысяч долларов США у предпринимателей Чуйской области.

Установлено, что председатель садоводческого товарищества, со своим сообщником под угрозой создания искусственных препятствий для осуществления законной предпринимательской деятельности по добыче песчано-гравийной смеси требовали вышеуказанную сумму.

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Так, 17 ноября 2026 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. 2 ч. 3 статьи 208 (Вымогательство) УК КР при получении части требуемой суммы в размере 30 тысяч долларов США с поличным задержаны Ж. У. К., 1989 года рождения. и его сообщник К. Т. М., 1969 года рождения.

По результатам проведенных мероприятий задержанные согласно статьи 96 УПК КР были водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела и возможных причастных лиц.