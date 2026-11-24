Военная прокуратура совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД задержала М. Д. по подозрению в вымогательстве.

По данным Генпрокуратуры, по версии следствия, М. Д. представился сотрудником ГКНБ и потребовал 900 тысяч сомов под предлогом содействия в получении документов, необходимых для въезда иностранных граждан в Кыргызскую Республику.

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Подозреваемого задержали при получении денег и водворили в изолятор временного содержания.

Проводятся следственные действия.