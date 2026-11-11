В Сулюкте у директора угольной компании вымогали 2,5 миллиона сомов

Пресечен факт вымогательства денег у руководства ОсОО «К. Р», осуществляющего добычу угля в Сулюкте Баткенской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 4 ноября в ГКНБ по Баткенской области поступило заявление от директора предприятия З. М. о вымогательстве со стороны граждан КР Б. А. и Б. И.

По данным заявителя, указанные лица под угрозой создания искусственных препятствий в ходе деятельности предприятия требовали 2,5 миллиона сомов наличными и уголь на аналогичную сумму.

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По факту возбуждено уголовное дело. 5 ноября, после передачи заявителем меченных 29 тысячи долларов граждане Б. А. и Б. И. с поличным задержаны в офисе предприятия.

По решению суда в отношении Б. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.