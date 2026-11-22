В Кыргызстане главу садоводческого товарищества задержали за вымогательство 100 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, председателя садоводческого товарищества и его предполагаемого сообщника задержали в Чуйской области по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Подозреваемые требовали деньги у предпринимателей, занимавшихся добычей песчано-гравийной смеси на территории региона.

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По версии следствия, председатель садоводческого товарищества вместе с сообщником угрожал бизнесменам созданием искусственных препятствий для осуществления их законной деятельности, если те не передадут требуемую сумму.

17 ноября сотрудники ГКНБ задержали Ж.У., 1989 года рождения, и К.Т., 1969 года рождения, при получении части денег в размере 30 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГКНБ.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет возможную причастность других лиц.