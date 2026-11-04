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Трамп теряет поддержку Конгресса. Чем удивили выборы в США

18:02, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ
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Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. На промежуточных выборах 3 ноября республиканцы уступили даже там, где десятилетиями считались фаворитами. Дональд Трамп останется президентом, но проводить свои решения через Конгресс ему станет значительно сложнее.

Точное количество мест у каждой партии еще уточняется. Однако главный политический результат уже определился: с января Белому дому придется договариваться с Конгрессом, которым будут руководить его оппоненты.

За кого американцы голосуют на промежуточных выборах?

Эти выборы называют промежуточными, поскольку они проходят в середине четырехлетнего президентского срока. На этот раз американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов и губернаторов 36 штатов.

До голосования республиканцы контролировали обе палаты. В Сенате у них было 53 места, у демократов и их союзников — 47. В Палате представителей республиканское объединение насчитывало 219 членов, демократы — 214; два места оставались вакантными.

Результат оказался особенно болезненным для республиканцев в Сенате. По сводке Forbes, после победы в Мэне демократы отвоевали уже семь мест соперников. На тот момент у них и их союзников было 53 места с учетом сенаторов, не участвовавших в этих выборах, у республиканцев — 41.

В Палате представителей NBC News прогнозировало демократам около 244 мест при необходимых для большинства 218. Депутаты Палаты представителей избираются на два года.

Техас и Канзас: победы, которых ждали десятилетиями

Одна из главных неожиданностей — Техас. Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона и стал первым демократом, выигравшим здесь сенатские выборы с 1988 года.

В Канзасе действующего сенатора Роджера Маршалла обошел Адам Гамильтон. Последний раз демократы выигрывали в штате выборы в Сенат в 1932-м.

Демократы также забрали республиканские места в Южной Каролине, Северной Каролине, Огайо и Айове. В Огайо в Сенат вернется Шеррод Браун, победивший Джона Хастеда.

В Мэне проиграла Сьюзан Коллинз. Она представляла штат почти 30 лет и прежде сохраняла кресло даже в трудные для своей партии годы. На этот раз ее опыт и репутация политика, способного спорить с Дональдом Трампом, не помогли. Победил демократ Трой Джексон, строивший кампанию вокруг стоимости жилья, медицины и интересов работающих семей.

Республиканцы потеряли и несколько губернаторских постов. В Техасе Джина Инохоса победила Грега Эбботта. В пользу демократов также сменились губернаторы Джорджии, Огайо и Айовы.

Почему обещания Трампа перестали работать

Высокие цены стали одной из главных причин недовольства политикой Дональда Трампа. Многие избиратели считали, что решения его администрации ухудшили их финансовое положение.

По данным опроса AP, около 40 процентов избирателей назвали экономику главной проблемой страны, примерно 30 процентов — состояние демократии. Около половины опрошенных отметили, что высокие цены и коррупция сыграли решающую роль при голосовании. При этом примерно 70 процентов хотели, чтобы Конгресс усилил контроль над действиями президента.

Недовольство республиканцами было заметно еще до открытия участков.

Последний предвыборный опрос Reuters/Ipsos показывал одобрение работы Дональда Трампа на уровне 32 процентов. За кандидата-демократа собирались голосовать или склонялись к этому 52 процента вероятных участников выборов, за республиканца — 44 процента.

Республиканцы потеряли часть поддержки среди молодежи и латиноамериканцев. По опросу AP, около семи из десяти голосовавших младше 30 лет поддержали демократов на выборах в Палату представителей. Среди латиноамериканцев — примерно шесть из десяти. Это признак ослабления поддержки партии среди групп, помогавших Дональду Трампу в 2024 году, хотя напрямую сравнивать президентские и парламентские выборы нужно осторожно.

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При этом победа не означает, что американцы безоговорочно доверяют демократам. Опрос AP показывает: партия лишь немного популярнее республиканцев. Поэтому результат можно рассматривать и как требование перемен к действующей власти.

Кто войдет в историю

Выборы принесли несколько первых в истории США побед. Абдул Эль-Сайед выиграл сенатскую гонку в Мичигане. Он станет первым мусульманином в Сенате страны.

Крис Паппас из Нью-Гэмпшира станет первым открытым геем-мужчиной, избранным в Сенат.

Пегги Фланаган из Миннесоты — первой женщиной из коренных народов Соединенных Штатов в верхней палате.

Хаким Джеффрис может стать первым чернокожим спикером Палаты представителей. Победа демократов открывает ему дорогу к этому посту, но само голосование за спикера еще впереди.

Трамп остается, правила игры меняются

Новые сроки полномочий конгрессменов начнутся 3 января 2027 года. До этого продолжает работать прежний состав.

Затем демократы получат руководство комитетами и возможность определять, какие законопроекты выносить на рассмотрение. Они смогут проводить расследования деятельности администрации. Сенат сможет отклонять предложенных Дональдом Трампом чиновников и судей, в том числе кандидатов в Верховный суд, если там появится вакансия.

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Но быстро переписать политику страны демократы тоже не смогут. Трамп вправе наложить вето на их законы. Для его преодоления нужны две трети голосов в каждой палате — такого большинства у Демпартии нет. А для продвижения большинства обычных законопроектов через процедурные препятствия в Сенате обычно требуется 60 голосов.

Возможен ли импичмент?

Палата представителей может утвердить обвинения простым большинством. Однако для признания президента виновным и отстранения нужны две трети присутствующих сенаторов — 67 при участии всех 100. Без значительной поддержки республиканцев добиться этого демократы не смогут.

Что может измениться за пределами США

Смена большинства может усилить давление на Белый дом по вопросам помощи Украине, войны с Ираном и международных гуманитарных программ. Демократы смогут добиваться изменений через бюджет и условия выделения средств. Однако президент сохранит широкие полномочия в дипломатии и военном управлении: немедленный разворот внешней политики из результатов выборов не следует.

Дональд Трамп признал результаты выборов и поздравил демократов, но предупредил, что будет блокировать неприемлемые для него законопроекты.

Теперь обеим сторонам придется решать, где они готовы договариваться. Президенту — чтобы проводить свою программу, демократам — чтобы показать избирателям, как полученное большинство поможет справиться с дорогой жизнью и другими проблемами, приведшими людей на участки.

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