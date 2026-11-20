Первая трехсторонняя встреча лидеров Китая, США и России получила разные оценки в мировых СМИ. Американские издания обратили внимание на отсутствие конкретных дипломатических результатов, европейские — на сохраняющиеся разногласия и риск передела сфер влияния. Китайская пресса подчеркнула значение самого диалога, а в российской появились оценки саммита как свидетельства перехода к многополярному миру.

Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин встретились 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По итогам переговоров они опубликовали «Декларацию о мире». Документ включает четыре пункта: реформирование ООН, увеличение производства и поставок нефтепродуктов, позицию относительно полномочий Международного уголовного суда и намерение вести диалог по снижению ядерных рисков. Война в Украине в декларации не упоминается.

Американское агентство Associated Press обратило внимание на разрыв между ожиданиями и итогами. Для Трампа переговоры должны были стать подтверждением его способности договариваться с двумя сложными для Вашингтона соперниками. Однако агентство оценило результат сдержанно.

«То, что подавалось как историческая трехсторонняя встреча, в итоге выглядело как краткая фотосессия», — пишет AP.

Агентство отмечает, что согласованный перечень вопросов оказался значительно уже круга мировых кризисов, стоявших перед участниками.

Похожий акцент сделал телеканал ABC News. Его материал начинается с вывода, что американский президент возвращается в Вашингтон без ощутимого дипломатического прорыва. Итоговый документ телеканал назвал символическим, отдельно отметив отсутствие упоминаний войн в Украине и Иране. Таким образом, в центре американских публикаций оказался вопрос о практической пользе переговоров.

«Три лидера подтвердили, что ядерная война никогда не должна вестись, но не объявили об обязательствах сократить свои ядерные арсеналы», — отмечает ABC News.

Французская газета Le Monde обратила внимание на пышный прием и демонстративное дружелюбие лидеров, за которым сохраняются серьезные разногласия. Издание описывает отношения участников как проявление «мнимой близости» и указывает на расхождения по таким вопросам, как искусственный интеллект и ядерные арсеналы.

Си Цзиньпин представлен в материале хозяином международной сцены. Для Путина участие в саммите, по оценке газеты, стало возможностью укрепить международную легитимность.

Немецкая Deutsche Welle подробно разобрала содержание декларации и заявления участников. Издание обратило внимание на то, что после переговоров лидеры разъехались без совместного выступления перед прессой. Отдельное место в обзоре заняли последующие заявления Путина, включая угрозу ответа за удары по Крымскому мосту.

Общеевропейский телеканал Euronews вынес в заголовок отсутствие прорыва по Украине. Он также поставил вопрос: означает ли встреча передел сфер влияния в духе «Ялты 2.0» или показывает неспособность крупнейших держав договориться? Переговоры в Шэньчжэне телеканал рассматривал вместе со встречей европейских лидеров, Владимира Зеленского и американских представителей в Берлине, посвященной будущим гарантиям безопасности Украины.

«Это опасный передел сфер влияния в духе «Ялты 2.0» или провал сверхдержав?» — задается вопросом телеканал.

В российских публикациях подходы различались. «Коммерсантъ» выбрал сдержанную информационную подачу: сообщил о принятии декларации и привел ее основные положения. Материал сосредоточен на согласованных позициях трех государств — от реформы ООН до предотвращения ядерной войны. Самостоятельной оценки того, насколько эти намерения изменят международную ситуацию, заметка не содержит.

Журнал «Эксперт» опубликовал материал под заголовком «Однополярный мир пошел на уступки». Автор и опрошенные эксперты интерпретировали саммит как свидетельство нового соотношения сил: Вашингтону приходится разговаривать с Москвой и Пекином на равных. Готовность Трампа к компромиссам издание связывает с переходом к многополярности.

«Успех Пекина в том, что саммит прошел на его площадке», — заявил изданию политолог Малек Дудаков. По его оценке, для Китая важно продемонстрировать свою роль в решении мировых вопросов.

Китайское агентство «Синьхуа» выстроило обзор вокруг роли Си Цзиньпина и ответственности крупных держав за сохранение мира. В центре материала — историческое значение первого трехстороннего саммита, стратегическая стабильность и необходимость продолжать переговоры. Агентство передало позицию китайского руководителя: мирные отношения между великими державами укрепляют мировую стабильность, а противостояние ведет к хаосу.

Газета Global Times дополнила официальные заявления комментариями китайских экспертов. Они рассматривают прямой диалог лидеров как способ уменьшить недопонимание, снизить риски и улучшить взаимодействие между державами. Профессор Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь считает, что встреча может ослабить напряженность и побудить участников искать общие позиции и компромиссы. Издание также подчеркивает растущую роль Пекина в отношениях между великими державами.

Индийская The Indian Express обратила внимание на разницу между амбициями Трампа и готовностью участников брать на себя конкретные обязательства. По оценке издания, американский президент получил возможность продемонстрировать личные отношения с двумя геополитическими соперниками, однако существенных результатов по ключевым вопросам оказалось немного.

«Итоги подчеркнули разрыв между его амбициями и тем, какие обязательства три страны были готовы взять на себя», — пишет газета.

Она отдельно отмечает отсутствие прорыва по войнам в Украине и Иране, контролю над ядерными вооружениями и торговле.

Японское агентство Kyodo, чей материал разместил портал Livedoor News, рассмотрело саммит как демонстрацию влияния его участников.

«Три лидера продемонстрировали миру свой статус великих держав, определяющих международную обстановку», — говорится в публикации.

Агентство также обратило внимание на сближение США с Китаем и Россией. Отдельный акцент сделан на словах Си и Путина о статусе трех государств как победителей во Второй мировой войне: Kyodo интерпретирует эти заявления как сигнал Японии.

Пакистанская газета The Express Tribune вынесла на первый план согласованные положения декларации: стратегическую стабильность, снижение ядерных рисков, реформу ООН и устойчивость энергетических поставок. Издание рассматривает документ как обозначение направлений возможного сотрудничества.

«Декларация свидетельствует о готовности трех великих держав сотрудничать в вопросах стратегической стабильности, энергетической безопасности, международных институтов и ядерного нераспространения», — отмечается в материале.

Пакистанский Geo News, опубликовавший сообщение AFP, предложил более критический взгляд. В материале говорится о небольшом числе ощутимых дипломатических достижений Трампа и тревоге союзников США из-за его отношений с Путиным.

«Крупные державы диктуют, малые страдают», — заявил агентству международный директор британского аналитического центра RUSI Джонатан Эяль.

Его оценка связана прежде всего с позицией участников саммита относительно международных норм и судов.

The Korea Herald рассмотрела подготовку к саммиту через дипломатические действия самого Сеула. Газета сообщила, что президент Ли Чжэ Мен использовал встречи с американским, китайским и российским лидерами, чтобы донести позицию Южной Кореи по ситуации на полуострове.

Издание связывает эти контакты с опасениями, что три державы могут обсуждать региональную безопасность без участия Сеула. Вместе с тем приведенный в статье представитель президентской администрации отметил: у нынешних участников переговоров нет той степени общности целей, которая объединяла союзников во время Ялтинской конференции 1945 года.

За различиями в освещении стоит разный критерий успеха. В выбранных американских материалах результат измеряется конкретными договоренностями, в китайских — самостоятельную ценность имеет сам диалог. Практическая проверка заявленных намерений еще впереди: опубликованная декларация не устанавливает сроков реформы ООН, объемов дополнительных поставок нефтепродуктов или конкретных параметров будущего диалога по ядерным рискам.