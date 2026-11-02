Садыр Жапаров отправится в Талас на открытие нового стадиона

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня совершит рабочую поездку в Таласскую область. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита президент встретится с жителями региона и заслушает отчеты руководителей местных органов власти о текущей социально-экономической ситуации в области и перспективах ее дальнейшего развития.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в торжественной церемонии открытия центрального стадиона «Талас Арена» в Таласе.

Другие подробности программы рабочего визита пока не сообщают.