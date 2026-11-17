Граждане Кыргызстана, уезжающие на заработки в Турцию, нередко сталкиваются с низкой зарплатой, задержками выплат и сложными условиями труда. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова на заседании комитета по международным делам во время рассмотрения отчета Генерального консульства КР в Стамбуле.

По словам нардепа, среди кыргызстанцев, работающих в Турции, особенно в Стамбуле, много женщин среднего возраста. Во время встреч с ними она неоднократно слышала жалобы на низкую оплату труда, несвоевременную выдачу зарплаты и тяжелые условия работы.

Гуля Кожокулова отметила, что многие граждане отправляются в Турцию, не имея полной информации о местном рынке труда и возможных трудностях.

«Многим говорят: «Приезжай, здесь можно хорошо заработать». Но нужно заранее объяснять, что в Турции высокая инфляция, что заработная плата может быть низкой. Потом люди оказываются там в сложной ситуации и вынуждены оставаться», — сказала она.

Депутат предложила Генконсульству усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами еще до их выезда из КР.

В частности, она считает необходимым подготовить специальную памятку с информацией об условиях трудоустройства, уровне зарплаты и возможных рисках.

Гуля Кожокулова также обратила внимание на большое количество обращений кыргызстанцев за юридической помощью.

Генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Чынгыз Токтобеков сообщил, что диппредставительство проводит работу по защите прав и обеспечению безопасности граждан КР в Турции, в том числе женщин.

Предложение депутата об усилении разъяснительной работы он пообещал учесть.