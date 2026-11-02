В Бишкеке могут снести СТО, где работают более 500 человек

Коллектив станции технического обслуживания автомобилей на улице Анкара, 96 в Бишкеке заявил об угрозе сноса предприятия. По словам сотрудников, на его месте планируют построить жилые дома.

Как говорится в обращении коллектива, СТО занимает помещение площадью 15 тысяч квадратных метров. Там работают более 500 человек.

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Работники утверждают, что предприятие продолжает деятельность, однако его территорию пытаются изъять.

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Они напомнили, что президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ, МВД, Генеральной прокуратуре и мэрии столицы не вмешиваться в работу действующих предприятий.

«Если предприятие не работает, простаивает, то верните государству, а если предприятие работающее, то не трогайте», — заявил тогда он.

По словам сотрудников СТО, на предприятии работают люди с инвалидностью, а также мужчины, которые являются единственными кормильцами своих семей. Многие из них имеют кредитные обязательства.

«Снос предприятия оставит без средств к существованию более полутысячи семей простых граждан Кыргызстана», — говорится в обращении.