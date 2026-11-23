В Международном университете Кыргызской Республики 26 ноября пройдет ярмарка вакансий и профессий для молодежи.

Организаторами выступают Бишкекское городское управление по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции совместно с МУКР.

В мероприятии примут участие более 40 работодателей, которые представят участникам свыше 4 тысяч вакансий в различных сферах, включая экономику, юриспруденцию, IT, образование, журналистику, управление и другие направления.

Основная цель ярмарки — содействие трудоустройству молодежи, выпускников вузов и молодых специалистов, а также предоставление возможности напрямую пообщаться с работодателями, пройти собеседования и получить предложения о работе.

Для школьников Бишкека будут организованы профориентационные тестирования, игры и экскурсия по университету. Специалисты службы занятости также проконсультируют посетителей по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, молодежной стажировки и другим мерам государственной поддержки занятости.