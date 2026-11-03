В двух колониях ГСИН созданы новые рабочие места для осужденных

В учреждениях № 1 и № 27 ГСИН расширили производственные мощности и создали новые рабочие места для осужденных. Об этом сообщили в ведомстве.

В учреждении № 27 введены в эксплуатацию швейные, сварочные и мебельные цеха, а также стационарный бетонный узел.

Отмечается, что производственные площадки организованы при поддержке частных предпринимателей на основании договоров, заключенных с государственным предприятием «Келечек» при ГСИН.

В новом швейном цехе планируется обеспечить работой около 180 осужденных, в сварочном цехе — порядка 40, в мебельном производстве — около 20, а на бетонном узле — 15 человек.

В учреждении № 27 также функционируют пекарня, три сварочных цеха, три швейных цеха, мебельный цех и бетонный завод. В целом производственной деятельностью в учреждении охвачено порядка 500 осужденных.

По данным ГСИН, в учреждении № 1 открыт цех по производству уличного электрооборудования — электропрожекторов под брендом «Макс Свето Техника». В настоящее время 25 осужденных проходят обучение и осваивают производственный процесс в пилотном режиме. После выхода цеха на полную производственную мощность планируется обеспечить рабочими местами до 50 осужденных.

В ведомстве отметили, что работники будут получать заработную плату в соответствии с установленным порядком.