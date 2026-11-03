Более 26 миллионов сомов помогла возместить работникам Федерация профсоюзов КР

За девять месяцев 2026 года техническая и правовая инспекция труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана провела 47 расчетов сумм возмещения ущерба и по трудовым спорам.

Как сообщили 24.kg в ФПСК, общая сумма рассчитанного возмещения составила 26 миллионов 547,2 тысячи сомов.

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«Эта работа имеет большое социальное значение, поскольку позволяет работникам добиваться компенсации причиненного ущерба и отстаивать свои законные интересы, — отметили в организации. — Еще одним важным инструментом защиты трудовых прав является судебная работа. За девять месяцев инспекторы подготовили и подали 11 исковых заявлений; приняли участие в 23 судебных заседаниях по техническому направлению и 38 судебных заседаниях по правовому направлению. Участие в судебных процессах позволяет не только защищать права конкретных работников, но и добиваться восстановления законности в сфере трудовых отношений».

За указанный период особое внимание уделялось проверкам, рассмотрению обращений граждан и устранению выявленных нарушений трудового законодательства.

В ходе мониторинга, проведенного в 1 тысяче 4 организациях, выявили 2 тысячи 571 нарушение по техническому направлению и 725 нарушений по правовому направлению.

По результатам проверок внесли 813 технических и 405 правовых предписаний, направленных на устранение выявленных нарушений и восстановление законности.

«Еще одним из приоритетных направлений деятельности инспекции остается рассмотрение обращений работников и оказание им квалифицированной правовой помощи. За девять месяцев рассмотрели 70 заявлений по техническому направлению и 212 заявлений по правовому направлению. Кроме того, правовая консультация оказана 3 тысячам 132 трудящимся, поступивших на горячий номер 1229», — отметили в федерации.