USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Рейсы из Бишкека в Шарм-эль-Шейх отменили на зиму

11:52, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Авиарейсы по маршруту Бишкек — Шарм-эль-Шейх отменены на зимний период 2026-2027 годов. Последний рейс состоится 5 ноября. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Пассажирам, купившим билеты, рекомендуют обратиться к авиакомпаниям или туроператорам для возврата денег, переноса поездки или подбора альтернативного маршрута.

О возобновлении авиасообщения сообщат дополнительно.

Читайте по теме
Иметь наличку и сопровождающих. Для граждан КР изменили правила въезда в Египет

Напомним, с 1 ноября 2026 года Египет ужесточил правила въезда для граждан КР. Самостоятельным путешественникам теперь необходимо заранее оформить визу через посольство Египта в Астане или другое уполномоченное представительство, а также получить предварительное разрешение египетских органов безопасности.

Для туристов, путешествующих через туроператоров, установлены дополнительные требования. Граждане от 16 до 40 лет должны приезжать в сопровождении близкого родственника — родителя, супруга или ребенка.

Кроме того, каждый турист обязан иметь при себе не менее 3 тысяч долларов наличными. Для семьи, путешествующей одной группой, минимальная сумма составляет 5 тысяч долларов.

Также туроператоры должны заранее регистрировать номера телефонов туристов, составлять программу пребывания и принимать на хранение паспорта путешественников до их выезда из страны. Менять цель поездки, указанную в визе, запрещено.

Материалы по теме

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

Изучить вопрос скидок на авиаперелеты для пенсионеров и детей пообещал чиновник

Когда появятся прямые рейсы между КР и странами ЕС, рассказал глава ГАГА

Необходимость открытия прямых авиарейсов обсудили Кыргызстан и Катар

Более 300 тысяч виз отозвали в США с начала второго срока президентства Трампа

Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября

Госдеп США обязали восстановить программу розыгрыша грин-карт: решение суда

Кыргызстан и Чехия обсудили перспективы открытия прямого рейса Бишкек — Прага

Въезд в Казахстан: электронные разрешения будут бесплатными

Жогорку Кенеш одобрил ратификацию соглашений об отмене виз с Сейшелами и Того

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Скорость 60 километров в час и строгий отбор. В Бишкеке выбрали лучших тайганов

 

МП «Бишкекзеленхоз» объявило тендер на закупку саженцев

 

До 3,4 миллиарда человек в мире живут в плохих жилищных условиях — ООН

 

Контроль. Более 3 тысяч 700 нагрудных видеокамер выдали милиционерам Кыргызстана

 

Рейсы из Бишкека в Шарм-эль-Шейх отменили на зиму

 

Скончалась член Бишкекского общества блокадников Ленинграда Галина Тольская

 

Атака на Иран

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Власть

Бюджет Таласа вырос в 4 раза, а инвестиции — почти в 16 раз

 

В Кыргызстане не хватает участковых — МВД

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

Бишкек и Алматы договорились вместе решать городские проблемы

 

Вес без лишнего шума. Политический почерк Улана Ниязбекова

 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

 

Общество

Скорость 60 километров в час и строгий отбор. В Бишкеке выбрали лучших тайганов

 

В Бишкеке расширен перечень аптек для отпуска льготных лекарственных препаратов

 

Семь агентств получили разрешения на трудоустройство кыргызстанцев за границей

 

МП «Бишкекзеленхоз» объявило тендер на закупку саженцев

 

До 3,4 миллиарда человек в мире живут в плохих жилищных условиях — ООН

 

Контроль. Более 3 тысяч 700 нагрудных видеокамер выдали милиционерам Кыргызстана

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18