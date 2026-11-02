Рейсы из Бишкека в Шарм-эль-Шейх отменили на зиму

Авиарейсы по маршруту Бишкек — Шарм-эль-Шейх отменены на зимний период 2026-2027 годов. Последний рейс состоится 5 ноября. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Пассажирам, купившим билеты, рекомендуют обратиться к авиакомпаниям или туроператорам для возврата денег, переноса поездки или подбора альтернативного маршрута.



О возобновлении авиасообщения сообщат дополнительно.

Читайте по теме Иметь наличку и сопровождающих. Для граждан КР изменили правила въезда в Египет

Напомним, с 1 ноября 2026 года Египет ужесточил правила въезда для граждан КР. Самостоятельным путешественникам теперь необходимо заранее оформить визу через посольство Египта в Астане или другое уполномоченное представительство, а также получить предварительное разрешение египетских органов безопасности.

Для туристов, путешествующих через туроператоров, установлены дополнительные требования. Граждане от 16 до 40 лет должны приезжать в сопровождении близкого родственника — родителя, супруга или ребенка.



Кроме того, каждый турист обязан иметь при себе не менее 3 тысяч долларов наличными. Для семьи, путешествующей одной группой, минимальная сумма составляет 5 тысяч долларов.

Также туроператоры должны заранее регистрировать номера телефонов туристов, составлять программу пребывания и принимать на хранение паспорта путешественников до их выезда из страны. Менять цель поездки, указанную в визе, запрещено.