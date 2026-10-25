Необходимость открытия прямых авиарейсов обсудили Кыргызстан и Катар

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев в рамках рабочего визита в Государство Катар провел двустороннюю встречу с госминистром по вопросам внешней торговли Ахмедом бин Мохаммедом Аль-Саидом.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, уделив особое внимание увеличению товарооборота, реализации совместных проектов и созданию благоприятных условий для взаимодействия деловых кругов двух стран.

Важной темой переговоров стал вопрос о необходимости открытия прямых авиарейсов между двумя странами. Стороны отметили, что развитие прямого авиасообщения будет способствовать увеличению товарооборота, активизации деловых контактов, расширению туристических потоков и укреплению двусторонних экономических связей, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Также обсужден вопрос проведения в ближайшее время второй сессии Кыргызско-Катарской совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству как важного механизма координации двустороннего сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.

Данияр Амангельдиев подтвердил заинтересованность кыргызской стороны в расширении сотрудничества с Катаром, отметив значительный потенциал взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах.