КР и Того освободят владельцев дипломатических и служебных паспортов от визы

Кыргызстан и Того освободят владельцев дипломатических и служебных паспортов от визы. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон о ратификации соглашения между двумя странами о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

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Согласно документу, обладатели дипломатических и служебных паспортов КР и Того смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другого государства без виз.

Безвизовый режим рассчитан на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Напомним, ранее председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе прилетал в Кыргызстан для участия во встрече «ШОС плюс» и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.