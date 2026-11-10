Кыргызстан отменяет визы с Сейшельскими Островами — президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Сейшельскими Островами об отмене визового режима для краткосрочного пребывания.

Соглашение было подписано 11 мая 2026 года в Бишкеке. Документ предусматривает взаимную отмену виз для краткосрочных поездок граждан 2 государств.

Читайте по теме Жогорку Кенеш одобрил ратификацию соглашений об отмене виз с Сейшелами и Того

Таким образом, после вступления соглашения в силу граждане Кыргызстана смогут посещать Сейшельские Острова без предварительного оформления визы, а граждане Сейшел — приезжать в Кыргызстан на аналогичных условиях.

Согласно закону, Министерство иностранных дел Кыргызстана должно уведомить сейшельскую сторону о завершении необходимых внутригосударственных процедур.

Сам закон вступит в силу через 10 дней.