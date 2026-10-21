Более 300 тысяч виз отозвали в США с начала второго срока президентства Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала более 300 тысяч виз с января 2025 года, когда он вступил в должность на второй срок. Общее число отозванных виз назвал представитель Госдепартамента США Томми Пиготт.

По его словам, нынешняя администрация делает это быстрее, чем любая другая в истории страны.

Ужесточение иммиграционной политики затрагивает не только нарушителей закона, но и иностранцев, чьи высказывания в социальных сетях и участие в протестах вызвали недовольство властей.

Темпы отзыва виз ускорились в последние недели. В августе Госдепартамент сообщал о более чем 175 тысячах аннулированных виз с начала второго срока Трампа.

Власти объясняют ужесточение мер необходимостью обеспечить национальную безопасность. Пиготт заявил, что администрация придерживается принципа нулевой терпимости к иностранцам, которые нарушают закон, совершают мошенничество или создают угрозу безопасности США.