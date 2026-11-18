В Кыргызстане предлагают ввести безвизовый режим для граждан еще 18 государств, а также увеличить разрешенный срок пребывания иностранцев без визы с 30 до 60 дней. Соответствующий проект постановления кабинета министров Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение.

Согласно документу, безвизовый режим предлагается распространить на граждан Индонезии, Филиппин, Иордании, Марокко, ЮАР, Венесуэлы, Непала, Туниса, Колумбии, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Эквадора, Перу, Панамы, Сейшельских Островов, Гватемалы, Тринидада и Тобаго и Ямайки.

Одновременно предлагается изменить продолжительность безвизового пребывания для граждан стран, включенных в соответствующий перечень. Вместо действующих 30 дней в течение каждого 60-дневного периода иностранцам разрешат находиться в Кыргызстане суммарно до 60 дней в течение 120-дневного периода с момента въезда, если международными договорами не предусмотрены другие условия.

В справке-обосновании отмечается, что действующие ограничения создают сложности для туристов, приезжающих в Кыргызстан на длительный срок, прежде всего для участников высокогорных экспедиций.

В качестве примера приводятся восхождения на пики Ленина, Хан-Тенгри и Победы. Такие экспедиции могут продолжаться от 45 до 60 дней из-за необходимости акклиматизации, подготовки и ожидания благоприятной погоды.

Сейчас иностранным туристам в подобных случаях приходится оформлять дополнительные документы либо сокращать продолжительность поездки.

Разработчики также сравнили визовую политику Кыргызстана с соседними государствами. Согласно приведенным в документе данным, Казахстан предоставляет безвизовый режим гражданам более 80 стран, Узбекистан — более 90.

В Кыргызстане основной перечень охватывает 55 государств, еще для 20 стран безвизовый порядок предусмотрен отдельными нормами.

Авторы проекта считают, что либерализация визового режима позволит повысить привлекательность Кыргызстана для иностранных туристов, привлечь путешественников с новых рынков и увеличить доходы туристической отрасли.

При этом увеличение разрешенного срока пребывания не отменяет требований миграционного учета, пограничного контроля и законодательства в сфере национальной безопасности.