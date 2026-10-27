Когда появятся прямые рейсы между КР и странами ЕС, рассказал глава ГАГА

Когда появятся прямые рейсы между Кыргызстаном и странами Евросоюза, в эфире «Биринчи радио» рассказал директор Госагентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

По его словам, работа в этом направлении ведется.

«Мы и до выхода из черного списка ЕС предлагали компаниям других стран летать в Евросоюз. А сейчас прорабатываем вопрос и с КНР, и с авиакомпаниями Европейского союза (польской, немецкой). Предлагаем рассмотреть возможность открытия прямых рейсов, скажем, из Варшавы, Франкфурта и других городов ЕС. А с Китаем говорим о том, чтобы были рейсы из городов КНР в Бишкек, тут они забирают половину пассажиров и летят в Европу. Почему бы и нет? Разные моменты рассматриваем. Кроме того, работаем и с отечественной компанией Asman Airlines. Она закупила два воздушных судна Airbus A321, которые могут напрямую летать в города ЕС. Поставку этих самолетов ожидаем к концу 2027 года», — сказал Данияр Бостонов.

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Напомним, в июне 2026-го Кыргызстан вышел из авиационного черного списка Евросоюза — впервые за 20 лет отечественные перевозчики получили право летать в Европу.

Данияр Бостонов отдельно остановился на черном списке Великобритании — эта страна была частью Европейского союза, а после выхода из ЕС «забрала» и действовавший на тот момент черный список, поэтому КР остается в ЧС Великобритании.

«Недавно мы получили официальное письмо из Великобритании о подготовке к их аудиту. Мы наметили его на апрель 2027 года и сейчас активно готовимся к выходу из черного списка Великобритании. Также идет подготовка к аудиту США на 2028-2029 годы. Даже если мы сейчас не планируем открывать прямые рейсы в Соединенные Штаты, но тактика — получить все разрешения, и если кто-то захочет летать, у нас все будет готово. Главные точки уже обговорили, будем составлять дорожную карту по прохождению этого аудита», — отметил директор ГАГА.