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24.kg

Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября

17:08, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Черногория направила России официальное уведомление о прекращении с 1 ноября соглашения об условиях взаимных поездок граждан. Об этом сообщил посол РФ в этой стране Александр Лукашик.

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«Черногорская сторона направила нам официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года. С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», — сказал он.

Власти Черногории объяснили решение приведением визовой политики в соответствие с правилами ЕС. Такие же правила вводятся для граждан Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Заявления на визу можно будет подавать через центры VFS.

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