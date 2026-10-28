Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж
Власти Объединенных Арабских Эмиратов наградили орденом Заида II первой степени экипаж самолета Flydubai, который предотвратил захват воздушного судна.
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также наградил гражданина Индии (капитана экипажа) Смита Маччхара за мужество при отражении нападения в полете, сообщают СМИ.
Напомним, 30 сентября пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flydubai, следовавший рейсом FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, утром совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии после сигнала о попытке захвата самолета.
Причиной послужила, предположительно, драка в кабине пилотов. Согласно основной версии, один из пилотов напал на другого с ножом и попытался взять на себя управление самолетом. Во время борьбы лайнер на короткое время резко потерял высоту.
На борту находились 174 человека, в том числе 27 детей. По словам некоторых пассажиров, сначала из кабины пилотов послышались крики, потом дверь кабины распахнулась, они увидели, что один пилот был ранен, его одежда была в крови. Ему оказали первую помощь, один из пассажиров оказался врачом. Членам экипажа и пассажирам рейса также удалось обезвредить нападавшего.
Посадку в Саудовской Аравии выполнили два других пилота, находившихся в качестве пассажиров на борту.