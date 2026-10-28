Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

Власти Объединенных Арабских Эмиратов наградили орденом Заида II первой степени экипаж самолета Flydubai, который предотвратил захват воздушного судна.

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Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также наградил гражданина Индии (капитана экипажа) Смита Маччхара за мужество при отражении нападения в полете, сообщают СМИ.

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Напомним, 30 сентября пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flydubai, следовавший рейсом FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, утром совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии после сигнала о попытке захвата самолета.

Причиной послужила, предположительно, драка в кабине пилотов. Согласно основной версии, один из пилотов напал на другого с ножом и попытался взять на себя управление самолетом. Во время борьбы лайнер на короткое время резко потерял высоту.

На борту находились 174 человека, в том числе 27 детей. По словам некоторых пассажиров, сначала из кабины пилотов послышались крики, потом дверь кабины распахнулась, они увидели, что один пилот был ранен, его одежда была в крови. Ему оказали первую помощь, один из пассажиров оказался врачом. Членам экипажа и пассажирам рейса также удалось обезвредить нападавшего.

Посадку в Саудовской Аравии выполнили два других пилота, находившихся в качестве пассажиров на борту.