В Оше после жалоб жильцов оштрафовали владельца посуточной квартиры

Жители одного из домов на улице Курманжан Датка в Оше пожаловались на соседей, которые сдают квартиру посуточно. По их словам, во дворе остаются использованные презервативы, постояльцы в состоянии опьянения выходят на балконы полураздетыми и нарушают покой жильцов. Люди также утверждают, что из-за такой репутации дома стало сложнее продать в нем квартиру.

После жалобы жителей муниципальная инспекция Городское управление внутренних дел и Налоговая служба провели рейд.

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По данным муниципальной инспекции, проверка подтвердила, что житель одной из квартир сдает жилье посуточно. Ведомство сообщило о нарушениях санитарного состояния и требований закона о тишине. На жильца наложили административный штраф.

Кроме того, Налоговая служба установила, что у него есть задолженность по налогу на имущество в размере 70 тысяч сомов.